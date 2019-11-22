Активістка Femen накинула на себе зашморг під стінами Печерського райсуду

Аня Мартинюк 22 листопада 2019, 08:16

Анжеліна Діаш вирішила провести одиночну акцію протесту. Так, вона з’явилась під стінами Печерського райсуду із зашморгом.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 21 листопада, у центрі української столиці була помічена жінка із зашморгом на шиї. Як виявилось, це була учасниця феміністського руху Femen Анжеліна Діаш. Активістка прибула під стіні Печерського районного суду для проведення акції. Так, вона хотіла звернути увагу на те, що судова система бездіє.

Зокрема, вона розповіла, що її справі понад два роки немає зрушень. За попередніми даними, жінку звинувачують у хуліганських діях та підробці документів.

21 липня 2017 року активістка Femen вона потрапила на брифінг лідерів України і Білорусі з несправжнім журналістським посвідченням.