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Зеленський запропонував єгипетському мільярдеру інвестувати в Україну

Аня Мартинюк 22 листопада 2019, 07:39
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Зеленський запропонував єгипетському мільярдеру інвестувати в Україну

Володимир Зеленський провів зустріч з Нагіб Онсі Савірісом. Так, виконавчий голова компанії Orascom Investment Holding отримав від українського лідера цікаву пропозицію.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 21 листопада, український президент Володимир Зеленський провів зустріч з Нагіб Онсі Савірісомом. Єгипетський мільярдер, виконавчий голова компанії Orascom Investment Holding, отримав пропозицію інвестувати в українську державу.

У прес-службі президента України зазначили, що бізнесмен цікавиться країною.

«Ми почали процес приватизації з себе - першими підприємствами, які передані на приватизацію, були саме ті підприємства, які підпорядковувалися Офісу Президента. Серед них є цікаві об'єкти для інвестицій в нерухомість, зокрема - готелі "Україна" і "Дніпро". Оскільки у вашому портфоліо є ряд дуже успішних проектів у сфері туризму і готельного бізнесу, хочу запросити вас взяти участь в конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікаві туристичні об'єкти по всій Україні», - розповів Зеленський гостю.

Він також запропонував направити інвестиції у банківський сектор.

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