Зеленський запропонував єгипетському мільярдеру інвестувати в Україну 07:39
Британська дизайнерка придумала, як спокусливо вигулювати пса 07:00
В аеропорту «Одеса» жорстко сів літак Turkish Airlines (ВІДЕО) 06:29
Регіна Тодоренко опинилась поруч із Собчак у рейтингу російського Forbes 13:04
Зеленський не прийняв пропозицій Назарбаєва та Лукашенка 12:39
Оксфордський словник визначив найактуальніше слово 2019 року 11:57
Кримчани не зможуть повернути гроші, залишені у ПриватБанку 10:36
Українців на органи: З’явилися деталі затримання «чорного трансплантолога» у Казахстані 09:25
Кабмін дав добро на придбання криголама за 252 млн грн 08:48
«Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодну людину 08:12
«Містер Олімпія» помірявся м'язами з росіянкою Наталією Кузнєцовою 07:04
Українцям планують дозволити змінювати по батьків в паспорті 14:02
Півмільона на Кіпр: Нардеп нагадав, як В'ятрович бенкетував у День Голодомору 10:24
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Володимир Зеленський провів зустріч з Нагіб Онсі Савірісом. Так, виконавчий голова компанії Orascom Investment Holding отримав від українського лідера цікаву пропозицію.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 21 листопада, український президент Володимир Зеленський провів зустріч з Нагіб Онсі Савірісомом. Єгипетський мільярдер, виконавчий голова компанії Orascom Investment Holding, отримав пропозицію інвестувати в українську державу.
У прес-службі президента України зазначили, що бізнесмен цікавиться країною.
«Ми почали процес приватизації з себе - першими підприємствами, які передані на приватизацію, були саме ті підприємства, які підпорядковувалися Офісу Президента. Серед них є цікаві об'єкти для інвестицій в нерухомість, зокрема - готелі "Україна" і "Дніпро". Оскільки у вашому портфоліо є ряд дуже успішних проектів у сфері туризму і готельного бізнесу, хочу запросити вас взяти участь в конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікаві туристичні об'єкти по всій Україні», - розповів Зеленський гостю.
Він також запропонував направити інвестиції у банківський сектор.
07:39: Зеленський запропонував єгипетському мільярдеру інвестувати в Україну
07:00: Британська дизайнерка придумала, як спокусливо вигулювати пса
06:29: В аеропорту «Одеса» жорстко сів літак Turkish Airlines (ВІДЕО)
13:30: В Україні здорожчав автогаз
13:04: Регіна Тодоренко опинилась поруч із Собчак у рейтингу російського Forbes
12:39: Зеленський не прийняв пропозицій Назарбаєва та Лукашенка
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.