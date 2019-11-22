Британська дизайнерка придумала, як спокусливо вигулювати пса

Аня Мартинюк 22 листопада 2019, 07:00

Кімберлі Гарнер вирішила привернути до себе увагу під час прогулянки з псом. Британська дизайнера обрала боді та високі чобітки.

Новину передає «Преса України».

Відома британська дизайнера Кімберлі Гарнер прогулялась лондонським Гайд-Парком у білому купальнику-боді та коричневих високих чобітках. Так, з собою вона прихопила песика. Яскраві фотографії моделі сколихнули Мережу.

29-річна знаменитість також похизувалась ідеальною засмагою,на що також звернула увагу інтернет-спільнота.

«Така сексуальна модель. Песик на цих фото взагалі уваги не привертає», - відзначили у Мережі.

«Майже зима, а Гарнер показує нам, наскільки гарячою штучкою вона є», - додала інтернет-спільнота.