В аеропорту «Одеса» жорстко сів літак Turkish Airlines (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 22 листопада 2019, 06:29

Стало відомо, що в одеському аеропорту з другої спроби сів літак турецьких авіаліній. При посадці у судна підломилась передня стійка шасі.

Новину передає «Преса України».

Вчора ввечері, 21 листопада, в міжнародному аеропорту «Одеса» літак турецької авіакомпанії Turkish Airlines підломив передню стійку шасі. А саме при посадці. Як відомо, Boeing 737 здійснював рейс Стамбул – Одеса.

«Борт TC-JGZ зупинився на злітно-посадковій смузі між третьою і четвертою рубіжними доріжками, не викотився. Пілоти екстрено висадили пасажирів через надувні трапи», - зазначили місцеві ЗМІ.

Встановлено, що через сильний вітер пілотам не вдалось посадити судно, тому воно пішло на друге коло. В зоні очікування пасажирський літак знаходився 10 хвилин. Після цього була здійснена жорстка посадка. На щастя, обійшлось без постраждалих. Аварійні служби аеропорту підняли за тривогою.

До слова, у цей день в аеропорту повідомили про несправність ще одного літака, який виконував приватний рейс у Дубаї. У літака поламалось шасі. В результаті робота аеропорту була заблокована.