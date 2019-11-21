5 ексв’язням Кремля придбали квартири у Києві

Аня Мартинюк 21 листопада 2019, 14:14

Олег Сенцов та ще 5 колишніх бранців Кремля тепер мають по квартирі у Києві. Придбали їх за кошти фонду Пінчука.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 листопада, Фонд бізнесмена Віктора Пінчука виділив кошти на придбання квартир в столиці. Так, нові квадратні метри передбачені для 5 колишніх в'язнів Кремля. Мова йде про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Артура Панова та Олексія Сизоновича.

Відповідну інформацію надали у фонді. Уточнюється також, що колишні бранці раніше жили у Криму та Луганській області.

Варто зазначити, що квартири нові, з ремонтом. Це означає, що в них уже можна переїжджати. Нагадаємо, у жовтні фонд Пінчука придбав квартири 24 українським морякам, які потрапили у російський полон.