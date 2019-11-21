5 ексв’язням Кремля придбали квартири у Києві

Регіна Тодоренко опинилась поруч із Собчак у рейтингу російського Forbes 13:04
Зеленський не прийняв пропозицій Назарбаєва та Лукашенка 12:39
Оксфордський словник визначив найактуальніше слово 2019 року 11:57
Кримчани не зможуть повернути гроші, залишені у ПриватБанку 10:36
Українців на органи: З’явилися деталі затримання «чорного трансплантолога» у Казахстані 09:25
Кабмін дав добро на придбання криголама за 252 млн грн 08:48
«Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодну людину 08:12
«Містер Олімпія» помірявся м'язами з росіянкою Наталією Кузнєцовою 07:04
Українцям планують дозволити змінювати по батьків в паспорті 14:02
Півмільона на Кіпр: Нардеп нагадав, як В'ятрович бенкетував у День Голодомору 10:24
Українці запропонували Зеленському розпродати землі Криму 09:51
Озвучено найбільш небезпечні країни для відвідування у 2020 році 09:17
Чеський прем'єр сховав сина у Криму та засудив анексію півострова – ЗМІ 08:27
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Олег Сенцов та ще 5 колишніх бранців Кремля тепер мають по квартирі у Києві. Придбали їх за кошти фонду Пінчука.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 листопада, Фонд бізнесмена Віктора Пінчука виділив кошти на придбання квартир в столиці. Так, нові квадратні метри передбачені для 5 колишніх в'язнів Кремля. Мова йде про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Артура Панова та Олексія Сизоновича.
Відповідну інформацію надали у фонді. Уточнюється також, що колишні бранці раніше жили у Криму та Луганській області.
Варто зазначити, що квартири нові, з ремонтом. Це означає, що в них уже можна переїжджати. Нагадаємо, у жовтні фонд Пінчука придбав квартири 24 українським морякам, які потрапили у російський полон.
13:30: В Україні здорожчав автогаз
13:04: Регіна Тодоренко опинилась поруч із Собчак у рейтингу російського Forbes
12:39: Зеленський не прийняв пропозицій Назарбаєва та Лукашенка
11:57: Оксфордський словник визначив найактуальніше слово 2019 року
10:36: Кримчани не зможуть повернути гроші, залишені у ПриватБанку
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.