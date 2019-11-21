Дуров порадив видалити WhatsApp з телефону

Аня Мартинюк 21 листопада 2019, 13:46

Павло Дуров попередив, що месенджер WhatsApp може нашкодити своїм користувачам. Стало відомо, як само.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 листопада, стало відомо, що засновник ВКонтакте та Telegram Павло Дуров порадив користувачам WhatsApp позбутися додатку. У своєму блозі він зазначив, що месенджер, який належить Facebook, займається відстежуванням особистих дані користувача.

За словами Дурова, WhatsApp – це «троянський кінь» з дефектом, який дає змогу зловмисникам отримувати несанкціонований доступ до даних.

«Якщо ви не хочете, щоб усі ваші фотографії і повідомлення одного разу стали доступними для широкого загалу, краще видалити WhatsApp зі свого телефону...Все, що хакеру потрібно зробити, це відправити вам відео, і всі ваші дані будуть в його розпорядженні», - зазначив він.