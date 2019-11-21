В Україні здорожчав автогаз

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Українські водії, чиї автомобілі пересуваються на газі, будуть платити більше за цей вид палива.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 листопада, автогаз в Україні продемонстрував подорожчання. В середньому на 10 копійок за літр до 11,58 грн/л. Так, на АЗС ОККО вартість газу становить 12,20 грн/л. На АЗС WOG – 12,19 грн/л.
Середня ціна на паливо станом на 20 листопада наступна:
Бензин марки А-95 преміум – 29,98 грн/л (-0,01 коп).
Бензин марки А-95 – 28,72 грн/л (-0,01 коп).
Бензин марки А-92 – 27,68 грн/л (-0,01 коп).
Дизпаливо – 28,15 грн/л (-0,03 коп).
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13:04: Регіна Тодоренко опинилась поруч із Собчак у рейтингу російського Forbes
12:39: Зеленський не прийняв пропозицій Назарбаєва та Лукашенка
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