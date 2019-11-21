В Україні здорожчав автогаз

Аня Мартинюк 21 листопада 2019, 13:30

Українські водії, чиї автомобілі пересуваються на газі, будуть платити більше за цей вид палива.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 листопада, автогаз в Україні продемонстрував подорожчання. В середньому на 10 копійок за літр до 11,58 грн/л. Так, на АЗС ОККО вартість газу становить 12,20 грн/л. На АЗС WOG – 12,19 грн/л.

Середня ціна на паливо станом на 20 листопада наступна:

Бензин марки А-95 преміум – 29,98 грн/л (-0,01 коп).

Бензин марки А-95 – 28,72 грн/л (-0,01 коп).

Бензин марки А-92 – 27,68 грн/л (-0,01 коп).

Дизпаливо – 28,15 грн/л (-0,03 коп).