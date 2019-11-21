Регіна Тодоренко опинилась поруч із Собчак у рейтингу російського Forbes

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Українка Регіна Тодоренко опинилась майже на верхівці рейтингу Forbes. Так, її назвали однією з найбільш високооплачуваних блогерок у РФ.
Новину передає «Преса України».
Журнал Forbes представив новий рейтинг. Присвячений він найбільш високооплачуваним блогерам у РФ, які користуються соцмережею Instagram. Проаналізувавши дані з 1 червня 2018 по 31 травня 2019 року укладачі рейтингу відзначили, що перша сходинка належить Ксенії Собчак. У останньої дохід склав $1,6 млн.
На другому місці опинилась українка Регіна Тодоренко з $860 тис. Стільки ж у Ольги Бузової, яка забралась на третє місце.
«Ну, що ж, раз так пишуть, значить, так і є. відмінна мотивація. Від такої вражаючої інформації я аж згадала, як пришвартовую свою 30ти метрову яхту поруч з яхтою Ксенії Анатоліївни У СВОЄМУ СНІ. Ну, постривай, Forbes). Тепер у мене є стимул створювати крутий проекти! Уже зовсім скоро обіцяю вас порадувати новинками)» - написала телеведуча Тодоренко на своїй сторінці у соцмережі.
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