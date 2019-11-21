Зеленський не прийняв пропозицій Назарбаєва та Лукашенка

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Президент України нагадав, що є лідером незалежної держави. Тому від пропозицій лідерів Білорусі та Казахстану щодо відносин з РФ він відмовився.
Новину передає «Преса України».
Володимир Зеленський відкинув варіант проведення зустрічі з Володимиром Путіним у Казахстані. Відповідну заяву український лідер зробив під час брифінгу в Очакові, Миколаївська область. Як відомо, раніше президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявляв, що сприятиме такій зустрічі в Астані.
Президент України наголосив, що насправді Назарбаєв заявляв, що для будь-яких відносин України і Росії він має провести зустріч з лідером Кремля «тет-а-тет».
«Я йому сказав, що заради миру на Донбасі і повернення наших території я готовий до будь-якого формату, в тому числі до нашого головного формату – нормандського», - додав Зеленський.
Крім того, Володимир Зеленський згадав про пропозицію від президента Білорусі Олександра Лукашенка, який виступив за посилення українських прикордонників.
«Лукашенко, наскільки я знаю, і він мені про це говорив, не перший раз озвучував, що якщо Україні потрібна буде допомога щодо кількості прикордонників на кордоні України з Росією, коли потрібно буде брати під контроль кордон, то Білорусь обов'язково допоможе. Я йому подякував, але я думаю, що - ми ж незалежна держава і у нас вистачить своїх прикордонників», - розповів Зеленський.
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