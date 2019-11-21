Зеленський не прийняв пропозицій Назарбаєва та Лукашенка

Аня Мартинюк 21 листопада 2019, 12:39

Президент України нагадав, що є лідером незалежної держави. Тому від пропозицій лідерів Білорусі та Казахстану щодо відносин з РФ він відмовився.

Новину передає «Преса України».

Володимир Зеленський відкинув варіант проведення зустрічі з Володимиром Путіним у Казахстані. Відповідну заяву український лідер зробив під час брифінгу в Очакові, Миколаївська область. Як відомо, раніше президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявляв, що сприятиме такій зустрічі в Астані.

Президент України наголосив, що насправді Назарбаєв заявляв, що для будь-яких відносин України і Росії він має провести зустріч з лідером Кремля «тет-а-тет».

«Я йому сказав, що заради миру на Донбасі і повернення наших території я готовий до будь-якого формату, в тому числі до нашого головного формату – нормандського», - додав Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський згадав про пропозицію від президента Білорусі Олександра Лукашенка, який виступив за посилення українських прикордонників.

«Лукашенко, наскільки я знаю, і він мені про це говорив, не перший раз озвучував, що якщо Україні потрібна буде допомога щодо кількості прикордонників на кордоні України з Росією, коли потрібно буде брати під контроль кордон, то Білорусь обов'язково допоможе. Я йому подякував, але я думаю, що - ми ж незалежна держава і у нас вистачить своїх прикордонників», - розповів Зеленський.