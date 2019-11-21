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Оксфордський словник визначив найактуальніше слово 2019 року

Аня Мартинюк 21 листопада 2019, 11:57
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Оксфордський словник визначив найактуальніше слово 2019 року

Екологічні питання набирають актуальності. Редакція Оксфордського словника назвала вираз, який виявився найуживанішим у поточному році.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 21 листопада, стало відомо, що редакція Оксфордського словника визначила, яке слово є найактуальнішим у поточному році. Переможне перше місце дісталось виразу «climate emergency», що в перекладі з англійської означає «надзвичайна кліматична ситуація».

Також зазначається, що «надзвичайна кліматична ситуація» - це ситуація, при якій потрібні термінові заходи для скорочення або стримування змін клімату та запобігання потенційно незворотного шкоди навколишньому середовищу.

Редактори словника особливо наголосили, що цього річ «climate emergency» дуже часто використовувався. Зокрема, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зміна клімату є визначальною проблемою нашого часу.

До слова, вираз «climate emergency» вживався більш ніж в 100 разів частіше, ніж у 2018 році. До списку найбільш вживаних слів та фраз також потрапили «боротьба зі зміною клімату», «кліматична криза», «заперечення змін клімату», «екологічна тривога» та інші.

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