Apple представила смарт-чохол для iPhone 11

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Каліфорнійський гігант Apple представи розумний чохол-акумулятор. Доступний він для всіх останніх iPhone.
Новину передає «Преса України».
Незважаючи на чутки про протилежне, Apple випустила нові корпуси смарт-акумулятори для своїх двомісячних iPhone. Мова йде про iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. Смарт-чохол буде поставлятися в двох кольорах – чорний та рожевий.
Як зазначається, завдяки таким чохлам пристрій працюватиме до 50% довше, що ідеально для мандрівників, яким важливий автономний час роботи смартфону.
«Smart Battery Cases - це абсолютно нова річ. Спецпристрій має кнопку камери, розміщену в межах досяжності вказівного пальця. Кнопка миттєво запускає додаток Camera, навіть якщо телефон заблокований, що дозволяє робити фото максимально швидко. Більш тривале натискання активує запис відео QuickTake, щоб ви ніколи не пропустили ні хвилини», - відзначили в Apple.
Смарт-акумулятор заряджає телефон завдяки порту Lightning або за допомогою бездротових зарядних пристроїв, сертифікованих Qi. Стан акумулятора на корпусі відображається також на екрані блокування iPhone.
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