Кримчани не зможуть повернути гроші, залишені у ПриватБанку

Аня Мартинюк 21 листопада 2019, 10:36

Кримські клієнти ПриватБанку не зможуть повернути свої вклади. Адвокат пояснив, чому.

Новину передає «Преса України».

За словами українського адвоката Валентина Рибіна, жителі анексованого півострова Крим не мають шансів повернути свої вклади у найбільшому системному банку країни, ПриватБанку.

«Шанси рівні нулю, оскільки «ПриватБанк» в 2014 році був недержавною фінансовою установою й рішення прийняло відповідне правління банку, тому люди, які втратили свої вкладів, нічого не отримають. Тим більше з огляду на нинішню ситуацію з Кримом», - розповів він.

За його словами, такий хід подій можна пояснити тим, що Україна в подальшому зможе впливати своїми претензіями на Росію.

«Головне питання: у кого вимагати гроші? Ми говоримо про фінансову установу, яка не веде свою діяльність на території РФ», - завершив адвокат.