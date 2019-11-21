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У Кабміні вирішили спростити життя українцям, які мають справу з довіреностями. Так, їх планують зробити електронними.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 листопада, міністр в Кабміні Дмитро Дубілет розповів про плани зробити в Україні електронні довіреності. За його словами, ідея полягає у тому, щоб нотаріус надавав стандартний бланк та разом з ним pdf-файл, який можна відправляти будь-яким зручним способом.
«Уявіть, що вам потрібно терміново передати довіреність в інше місто (або навіть просто в інший район). І замість того, щоб передавати паперовий бланк поштою або їхати кудись, ви просто скидає її, кому потрібно, поштою або в мессенжер!» - розповів Дубілет.
Він також наголосив, що файли з електронними підписами безпечніші.
«Можливо, в якийсь момент Мін'юст ухвалить, що для ризикових операцій паперові довіреності не підходять, а система прийматиме лише електронні. Це буде ще один крок у боротьбі з рейдерством», - наголосив він.
За словами міністра, для таких нововведень уже все є. Мова йде про електронний підпис нотаріусі. Залишиться внести певні зміни у закони.
«Саме цим ми зараз з Мін'юстом та Нотаріальної палатою і займаємось… Як тільки закон буде прийнято, електронні довіреності мають запрацювати вже наступного дня», - підсумував він.
10:05: Дубілет запропонував зробити довіреності електронними
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