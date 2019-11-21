Українців на органи: З’явилися деталі затримання «чорного трансплантолога» у Казахстані

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У Казахстані затримали лікаря, який за чималі суми проводив операції з вилучення та пересадки нирок. Серед донорів були українці.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Казахстані був затриманий головний лікар міської лікарні Абилай Донбай. Його підозрюють у незаконній трансплантації органів. За попередніми даними, чоловік співпрацював зі злочинною групою.
У прес-службі МВС Казахстану розповіли, що органи пересаджувалися іноземцям, які не мають фінансових труднощів. Донорами виступали українці та жителі інших країн. Також зазначається, що Донбай проводив операції з вилучення та пересадки нирок. За це він отримував чималі суми.
У разі доведення провини лікаря, він може поплатитися свободою на термін до 12 років з конфіскацією майна.
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