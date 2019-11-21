Кабмін дав добро на придбання криголама за 252 млн грн

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З держбюджету України буде витрачено 252 млн грн на судно для українських дослідників, які працюють в Антарктиді.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 листопада, стало відомо, що Кабмін дав зелене світло на придбання криголама для вивчення Антарктиди. Так, на наукове океанське судно піде 252 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Кабміну.
Як зазначається, відповідна угода буде укладена до кінця року. У 2020 дослідницьке судно зробить свій перший вихід в океан. Свій коментар з цього приводу залишила міністр освіти Анна Новосад.
«Придбання Україною судна такого класу дозволить нам бути більш самостійними в дослідженні Світового океану. Це нові можливості для наших науковців вже з наступного року. Зараз якраз завершується підготовка програми полярних досліджень України на 2021-2030 роки, де ми вже врахуємо наявність власного судна», - зазначила вона.
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