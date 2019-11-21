«Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодну людину

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Стало відомо, що президентська партія «Слуга народу» не наймала нардепів на роботу. Це означає, що на зарплату «слугам» гроші не виділяються.
Новину передає «Преса України».
У Комітеті виборців України повідомили, що партія «Слуга народу» офіційно нікого не наймала на роботу. В результаті, відповідно до фінансового звіту політсили, гроші на зарплати не виділялись. І навіть більше, «Слуга народу» не зареєструвала жодного місцевого відділення зі статусом юридичної особи.
Тим часом за час роботи народні обранці президентської фракції витратили 240 мільйонів гривень.
До слова, у опозиціонерів «Батьківщині» працює 73 людини, ПЄС – 46 людей, «Голос» - 3 людини.
Як повідомлялось раніше, Анна Скороход, яку виключили з партії «Слуга народу», заявила, що нардепи отримують гроші у конвертах.
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