«Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодну людину

Аня Мартинюк 21 листопада 2019, 08:12

Стало відомо, що президентська партія «Слуга народу» не наймала нардепів на роботу. Це означає, що на зарплату «слугам» гроші не виділяються.

Новину передає «Преса України».

У Комітеті виборців України повідомили, що партія «Слуга народу» офіційно нікого не наймала на роботу. В результаті, відповідно до фінансового звіту політсили, гроші на зарплати не виділялись. І навіть більше, «Слуга народу» не зареєструвала жодного місцевого відділення зі статусом юридичної особи.

Тим часом за час роботи народні обранці президентської фракції витратили 240 мільйонів гривень.

До слова, у опозиціонерів «Батьківщині» працює 73 людини, ПЄС – 46 людей, «Голос» - 3 людини.

Як повідомлялось раніше, Анна Скороход, яку виключили з партії «Слуга народу», заявила, що нардепи отримують гроші у конвертах.