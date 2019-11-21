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«Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодну людину

Аня Мартинюк 21 листопада 2019, 08:12
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«Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодну людину

Стало відомо, що президентська партія «Слуга народу» не наймала нардепів на роботу. Це означає, що на зарплату «слугам» гроші не виділяються.

Новину передає «Преса України».

У Комітеті виборців України повідомили, що партія «Слуга народу» офіційно нікого не наймала на роботу. В результаті, відповідно до фінансового звіту політсили, гроші на зарплати не виділялись. І навіть більше, «Слуга народу» не зареєструвала жодного місцевого відділення зі статусом юридичної особи.

Тим часом за час роботи народні обранці президентської фракції витратили 240 мільйонів гривень.

До слова, у опозиціонерів «Батьківщині» працює 73 людини, ПЄС – 46 людей, «Голос» - 3 людини.

Як повідомлялось раніше, Анна Скороход, яку виключили з партії «Слуга народу», заявила, що нардепи отримують гроші у конвертах.

 

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