Зеленський пообіцяв розібратись з нардепом-педофілом

Аня Мартинюк 21 листопада 2019, 07:34

Стало відомо, що Володимир Зеленський підтримує ідею виключення з партії Романа Іванісова. Останній, як виявилось, мав судимість.

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський відреагував на новий скандал у партії «Слуга народу». Як відомо, у одного з нардепів, а саме Романа Іванісова, виявили непогашену судимість. Згодом з’ясувалось, що судимість все-таки погашена. Нинішній нардеп ВРУ раніше був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

«Завтра у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися, фейк це чи реально у нього є причетність до кримінальної справи, пов’язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра хоч щось, я вимушу цю людину скласти мандат і піти з партії «Слуга Народу». Людина буде покарана, якщо були почищені дані», — наголосив Зеленський.

До слова, про те, що у представника президентської партії є темне минуле розповів колишній радикал Ігор Мосійчук. У своєму Telegram-каналі він представив документи, які свідчать про те, що Роман Іванісов в середині 90-х років був засуджений за зґвалтування.