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«Містер Олімпія» помірявся м'язами з росіянкою Наталією Кузнєцовою

Аня Мартинюк 21 листопада 2019, 07:04
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«Містер Олімпія» помірявся м'язами з росіянкою Наталією Кузнєцовою

Відома росіянка-бодібілдер Наталія Кузнєцова поділилась знімком, на якому вона позує разом з «Містером Олімпія 2019». Так, культуристка затьмарила своїми м’язами титулованого чоловіка.

Новину передає «Преса України».

28-річна чемпіонка з бодібілдингу Наталія Кузнєцова залишила на своїй сторінці у соцмережі черговий «м’язистий» знімок. Так, вона сфотографувалася з володарем титулу «Містер Олімпія 2019» Брандоном Каррі. 

Переможниця IFBB Pro та рекордсменка з армліфтингу підписала знімок наступним чином: «Brandon Curry Mr.Olympia it was very nice to meet you». Що в перекладі з англійської означає «Брандон каррі, Містер Олімпія, приємно зустріти тебе».

Уже традиційно у Мережі знайшлись користувачі, які відзначили, що Кузнєцова виглядає потворно. Тим часом прихильники культуристки зазначили, що вона неймовірна.

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