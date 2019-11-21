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У Дніпрі знайшли підпільну фабрику ліків

Аня Мартинюк 21 листопада 2019, 06:28
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У Дніпрі знайшли підпільну фабрику ліків

Представники СБУ заблокували роботу «фабрики», на якій активно виробляли лікарські препарати. На жаль, фальсифікат потрапляв в лікарні та аптеки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 листопада, стало відомо, що СБУ викрила підпільну фабрику, на якій виготовляли медикаменти. Виробництво і збут «ліків», вартість яких оцінили в 5 мільйонів гривень, заблокували. Встановлено, що продукція реалізовувалась в аптеках та лікарнях, де зловмисники заздалегідь домовились про продаж фальсифікату. 

За словами оперативників, зловмисники готували медпрепарати з вмістом спирту, походження та якість якого невідомі.

Триває розслідування за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів) КК.

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