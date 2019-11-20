Українцям планують дозволити змінювати по батьків в паспорті

Аня Мартинюк 20 листопада 2019, 14:02

У ВРУ вирішили дозволити українцям змінювати не лише прізвище, а й по батькові.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у ВРУ зареєстрували законопроект № 2450 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів про право фізичної особи на зміну по батькові». У документі зазначено, що громадяни України зможуть міняти по батькові.

Зокрема, таке право планують дати шіснадцятирічним українцям. Разом з по батькові особа може змінити й прізвище. Також уточнюється, що чотирнадцятирічні зможуть змінити «по батькові» з дозволу батьків.

Відомо, з якою метою закон вноситься на розгляд. У пояснювальній записці зазначено, що закон розроблено з метою виконання рішення Євросуду з прав людини. Рішення було винесено у справі Гарнага проти України.