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У ВРУ вирішили дозволити українцям змінювати не лише прізвище, а й по батькові.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у ВРУ зареєстрували законопроект № 2450 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів про право фізичної особи на зміну по батькові». У документі зазначено, що громадяни України зможуть міняти по батькові.
Зокрема, таке право планують дати шіснадцятирічним українцям. Разом з по батькові особа може змінити й прізвище. Також уточнюється, що чотирнадцятирічні зможуть змінити «по батькові» з дозволу батьків.
Відомо, з якою метою закон вноситься на розгляд. У пояснювальній записці зазначено, що закон розроблено з метою виконання рішення Євросуду з прав людини. Рішення було винесено у справі Гарнага проти України.
14:02: Українцям планують дозволити змінювати по батьків в паспорті
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