Півмільона на Кіпр: Нардеп нагадав, як В'ятрович бенкетував у День Голодомору

Аня Мартинюк 20 листопада 2019, 10:24

Депутат «Слуги народу» нагадав, що Володимир В'ятрович вкрав гроші на Голодомор та вивів їх на Кіпр. Тепер колишнього голови Інституту національної пам'яті порушено кримінальну справу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 листопада, депутат «Слуги народу» Максим Бужанський нагадав про «досягнення» колишнього глави Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, який тепер став народним депутатом України. На своїй сторінці у соцмережі Бужанський зазначив, що «рік тому, акуратно в ці дні, В'ятрович закотив банкет на День Голодомору».

«Ніяк інакше я це не назву, можете подивитися меню, зробити свої висновки самі. Була організована якась триденна, якщо не помиляюся конференція, запрошені 400 учасників. Забігаючи вперед, скажу, що не було і половини, велася фотозйомка, там все видно. На годування цих віртуальних персонажів, Інститут Національної Пам'яті в особі В'ятровича замовив милі фуршети. Майже на пів мільйона гривень. У, як це напевно робить кожен з вас, будівельної компанії», - нагадав депутат.

Максим Бужанський іронічно відзначив, що особисто для нього, як громадянина, вистачило б і еклерів в День Голодомору.

«Але тут мова про інше, він просто вкрав велику частину з цих півмільйона, відмивши їх на будівельній компанії. Я знаю, що у нас часто-густо всім все одно, що там було вчора, але я обіцяв наздоганяти це злодії, і я цим займаюся», - додав депутат.

Так, до посту він додав меню В'ятровича та виписку з Єдиного Реєстру про порушення кримінальної справи.

«Я ж не жартував, коли говорив, що він злодій, і тому є підтвердження. А, так, бенефіціар будівельної компанії, яка ощасливила В'ятровича банкетом - кіпрська офшорка. Вкрав гроші на Голодомор і вигнав на Кіпр, так зрозуміло?» - підсумував Бужанський.