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Українці запропонували Зеленському розпродати землі Криму

Аня Мартинюк 20 листопада 2019, 09:51
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Українці запропонували Зеленському розпродати землі Криму

Небайдужі до долі сільськогосподарських земель українці представили нову петицію. Так, вони запропонували лідеру країни продати землі Криму.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що на сайті офіційного інтернет-представництва президента України з'явилася чергова петиція до президента Володимира Зеленського. Автор петиції Володимир Базік запропонував українському лідеру організувати розпродаж землі в анексованому Криму та ОРДЛО.

Він також наголосив, що кошти за кримську землю варто направити до державного бюджету України. Крім того, у списку країн, які можуть претендувати на кримську землю, не має бути Росії.

«Дозволити продаж землі іноземцям (крім держав-агресорів) на територіях Криму та ОДРЛО з надходженням коштів від продажу в казну держави - УКРАЇНА та із збереженням кордонів України зразка 1991 року», - йдеться в тексті петиції.

Наразі свій голос «за» віддали 15 українців. Для того, щоб петицію розглянув Володимир Зеленський необхідно зібрати 25 тисяч підписів.

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