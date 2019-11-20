Українці запропонували Зеленському розпродати землі Криму

Аня Мартинюк 20 листопада 2019, 09:51

Небайдужі до долі сільськогосподарських земель українці представили нову петицію. Так, вони запропонували лідеру країни продати землі Криму.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що на сайті офіційного інтернет-представництва президента України з'явилася чергова петиція до президента Володимира Зеленського. Автор петиції Володимир Базік запропонував українському лідеру організувати розпродаж землі в анексованому Криму та ОРДЛО.

Він також наголосив, що кошти за кримську землю варто направити до державного бюджету України. Крім того, у списку країн, які можуть претендувати на кримську землю, не має бути Росії.

«Дозволити продаж землі іноземцям (крім держав-агресорів) на територіях Криму та ОДРЛО з надходженням коштів від продажу в казну держави - УКРАЇНА та із збереженням кордонів України зразка 1991 року», - йдеться в тексті петиції.

Наразі свій голос «за» віддали 15 українців. Для того, щоб петицію розглянув Володимир Зеленський необхідно зібрати 25 тисяч підписів.