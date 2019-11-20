Українці запропонували Зеленському розпродати землі Криму 09:51
Озвучено найбільш небезпечні країни для відвідування у 2020 році 09:17
Чеський прем'єр сховав сина у Криму та засудив анексію півострова – ЗМІ 08:27
«Слуги народу» злякались референдуму щодо продажу землі 07:45
Українцям сподобався новий патріотичний кліп від ТНМК (ВІДЕО) 07:11
Преимущества нитей Aptos 16:15
Команда Зеленського не дозволить росіянам купувати українську землю 14:01
Мінус десять: Синоптик підготувала українців до різкого стрибка температури 13:32
У Росії історик-вбивця Соколов хотів вкоротити собі життя 13:05
Колишня «Міс Всесвіт Австралія» показала сенсаційну фігуру 12:25
Не дав солоденького: Зеленський розповів, як Тимошенко намагалась з ним домовитися 11:50
Озвучена сума штрафів за неправильне перевезення дітей 11:23
Дослідники придумали нову формулу для визначення віку собак 10:15
На Хмельниччині чиновник волік собаку за машиною (ВІДЕО) 18+ 09:43
Поклонська закликала не сприймати слова Собчак про Крим серйозно 10:51
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Небайдужі до долі сільськогосподарських земель українці представили нову петицію. Так, вони запропонували лідеру країни продати землі Криму.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що на сайті офіційного інтернет-представництва президента України з'явилася чергова петиція до президента Володимира Зеленського. Автор петиції Володимир Базік запропонував українському лідеру організувати розпродаж землі в анексованому Криму та ОРДЛО.
Він також наголосив, що кошти за кримську землю варто направити до державного бюджету України. Крім того, у списку країн, які можуть претендувати на кримську землю, не має бути Росії.
«Дозволити продаж землі іноземцям (крім держав-агресорів) на територіях Криму та ОДРЛО з надходженням коштів від продажу в казну держави - УКРАЇНА та із збереженням кордонів України зразка 1991 року», - йдеться в тексті петиції.
Наразі свій голос «за» віддали 15 українців. Для того, щоб петицію розглянув Володимир Зеленський необхідно зібрати 25 тисяч підписів.
09:51: Українці запропонували Зеленському розпродати землі Криму
09:17: Озвучено найбільш небезпечні країни для відвідування у 2020 році
08:27: Чеський прем'єр сховав сина у Криму та засудив анексію півострова – ЗМІ
07:45: «Слуги народу» злякались референдуму щодо продажу землі
07:11: Українцям сподобався новий патріотичний кліп від ТНМК (ВІДЕО)
16:15: Преимущества нитей Aptos
14:01: Команда Зеленського не дозволить росіянам купувати українську землю
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.