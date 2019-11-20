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Попри те, що подорожувати для більшості людей стало простіше, мандрівників застерегли, що є місця на карті, яких варто уникати у 2020 році.
Новину передає «Преса України».
Регіональний директор з безпеки в International SOS (найбільша в світі фірма з надання медичної та туристичної безпеки – ред.) Меттью Бредлі, заявив, що світ ще ніколи не було так просто досліджувати, ніж зараз. Тим не менше, простота подорожей та розвиток технологій також означають, що під час відвідування закордонних країн зростають й ризики.
Так, була представлена інтерактивна карта, з якої випливає, що найнебезпечнішими країнами для подорожі є Лівія та Сомалі. Найбезпечнішими місцями для туристичного маршруту є Фінляндія, Норвегія та Ісландія.
Варто зазначити, що список країн, безпечних та небезпечних для подорожей, складався з урахуванням не лише політичної ситуації, заворушень та війн. Також бралась до уваги безпека дорожнього руху, рівень надання медичних послуг, рівень злочинності, реакція країни на стихійні лиха, мовні чи адміністративні бар'єри і так далі.
«Ризик номер один у 2020 році - це геополітичні зрушення. Громадянські заворушення породжуються через нерівність, і людей, які бажають змін у своїй країні, більшає. Ми це бачимо, особливо в Гонконзі, в інших країнах з нижчим рівнем ризику, таких як Чилі та в деяких країнах з більш високим рівнем ризику, таких як Болівія, Еквадор та Ліван», - нагадав Бредлі.
Що стосується здоров'я, Ємен позначили як країну з високим рівнем ризику разом із Сирією та Північною Кореєю, а Австралія, Ірландія та Швеція – країни з низьким ризиком захворювання. Мексика має діапазон оцінок від середнього до високого ризику.
09:51: Українці запропонували Зеленському розпродати землі Криму
09:17: Озвучено найбільш небезпечні країни для відвідування у 2020 році
08:27: Чеський прем'єр сховав сина у Криму та засудив анексію півострова – ЗМІ
07:45: «Слуги народу» злякались референдуму щодо продажу землі
07:11: Українцям сподобався новий патріотичний кліп від ТНМК (ВІДЕО)
16:15: Преимущества нитей Aptos
14:01: Команда Зеленського не дозволить росіянам купувати українську землю
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