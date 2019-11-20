Чеський прем'єр сховав сина у Криму та засудив анексію півострова – ЗМІ

Аня Мартинюк 20 листопада 2019, 08:27

РосЗМІ нагадали, що Андрій Бабіш переховував у Криму свого сина, а нині він заявляє, що півострів належить Україні.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр Чехії Андрій Бабіш прибув в Україну з офіційним візитом. Так, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що засуджує анексію Криму. Тим часом російські ЗМІ нагадали, що Андрій Бабіш заховав у Криму свого сина, хворого на шизофренію.

«У 2017 році Андрій Бабіш ховав свого хворого на шизофренію сина в Криму від «атак чеських журналістів». За його словами, хлопець приїхав на півострів добровільно, в той період, коли сам Бабіш проходив обвинуваченим у кримінальній справі. Тепер, опинившись на Україні, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Бабіш заявив, що «засуджує анексію Криму», - відзначили журналісти видання «Риа Крым».

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про те, що син Бабіша нібито був викрадений і переправлений до Криму. Згодом Бабіш-молодший начебто відправився до матері у Швейцарію.