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«Слуги народу» злякались референдуму щодо продажу землі

Аня Мартинюк 20 листопада 2019, 07:45
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«Слуги народу» злякались референдуму щодо продажу землі

Олександр Корнієнко заявив, що у «Слузі народу» не бачать потреби питати українців, чи бажають вони аби чинна влада продала землю іноземцям.

Новину передає «Преса України».

Представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що політсила не бачить необхідності проводити всеукраїнський референдум щодо питання продажу землі іноземцям. Заступник голови фракції зазначив, що більшість українців підтримують «Слугу народу».

Відповідна заява прозвучала в ефірі одного з українських телеканалів.

«73% виборців, підтримавши Зеленського, підтримали ідею відкриття ринку землі», - заявив політик.

Він також зауважив, що ВРУ уже прийняла в першому читанні проект закону про ринок землі. 

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