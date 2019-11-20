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«Історія України за 5 Хвилин» - так називається нова відео робота гурту ТНМК, яку високо оцінила українська інтернет-спільнота.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 19 листопада, відомий український гурт ТНМК представив нову відеороботу, в якій показана вся історія України за п'ять хвилин. Відомо, що кліп вийшов за сприяння Міністерства інформаційної політики України.
На YouTube-каналі ТНМК відео передивились понад 50 тисяч людей. Варто зазначити, що в «Історії України за 5 Хвилин» показано розвиток держави, війни, події Майдану та війна на Донбасі.
Завершується робота словами «що буде далі - залежить від тебе». Інтернет-спільноті дуже сподобався кліп. Так, вона назвала його досить інформативним.
«Страшенно круто! Аж мурахи», - з’явилось у коментарях.
«Сподобалось! Прямо гордість бере за українців! Танки, Ви найкращі!» - відзначили шанувальники.
08:27: Чеський прем'єр сховав сина у Криму та засудив анексію півострова – ЗМІ
07:45: «Слуги народу» злякались референдуму щодо продажу землі
07:11: Українцям сподобався новий патріотичний кліп від ТНМК (ВІДЕО)
16:15: Преимущества нитей Aptos
14:01: Команда Зеленського не дозволить росіянам купувати українську землю
13:32: Мінус десять: Синоптик підготувала українців до різкого стрибка температури
13:05: У Росії історик-вбивця Соколов хотів вкоротити собі життя
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