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Українцям сподобався новий патріотичний кліп від ТНМК (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 20 листопада 2019, 07:11
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Українцям сподобався новий патріотичний кліп від ТНМК (ВІДЕО)

«Історія України за 5 Хвилин» - так називається нова відео робота гурту ТНМК, яку високо оцінила українська інтернет-спільнота.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 19 листопада, відомий український гурт ТНМК представив нову відеороботу, в якій показана вся історія України за п'ять хвилин. Відомо, що кліп вийшов за сприяння Міністерства інформаційної політики України.

На YouTube-каналі ТНМК відео передивились понад 50 тисяч людей. Варто зазначити, що в «Історії України за 5 Хвилин» показано розвиток держави, війни, події Майдану та війна на Донбасі.

Завершується робота словами «що буде далі - залежить від тебе». Інтернет-спільноті дуже сподобався кліп. Так, вона назвала його досить інформативним.

«Страшенно круто! Аж мурахи», - з’явилось у коментарях.

«Сподобалось! Прямо гордість бере за українців!  Танки, Ви найкращі!» - відзначили шанувальники.


 

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