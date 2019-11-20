Українці придумали, як бойкотувати канали Медведчука

Аня Мартинюк 20 листопада 2019, 06:37

Українські телеглядачі вирішили провчити Віктора Медведчука, який захищає в Україні інтереси Володимира Путіна. Так, вони вирішили вдарити по прибутковій рекламі, яка транслюється на каналі одіозного політика.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що небайдужі українці вирішили бойкотувати товари, реклама яких з'являється на телеканалах кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Зокрема, у Мережі з'явилися хештеги «вбивчареклама» та «медведчукзамовчи».

Так, україські телеглядачі вирішили бойкотувати «Стрепсілс» та «Нурофен», реклама яких активно з'являється на 112, NewsOne, ZiK. Саме ці телеканали входять до холдингу «Новини». Останній формально належить нардепу «Опозиційної партії – За життя» Тарасу Козаку. Однак, як відомо, реальний власник «Новин» одіозний політик Віктор Медведчук.

«Ні для кого не секрет, що телеканали 112, ZIK, NewsOne часто транслюють меседжі, співзвучні російській пропаганді. Однак низка компаній, в тому числі міжнародних, продовжують розміщувати рекламу на цих каналах. Купувати товари цих компаній означає опосередковано спонсорувати і підтримувати російську агресію в Україні», - зазначили активісти.

До слова, за попередніми оцінками, телеканали Медведчука на рекламі заробляють близько 1,5 млн гривен щомісяця.

«Серед торгових марок, які рекламуються на зазначених телеканалах виявилися як локальні так і міжнародні бренди з різних споживчих сегментів. Зокрема, ТМ ВОЛЯ, кава Jacobs, беттінговий сервіс Parimatch Ukraine, UNIT.Home, контрацептиви Durex, Укрбудінвестбанк, Альфа-Банк Україна і навіть шоу-мен Михайло Поплавський», - додали активісти.