Преимущества нитей Aptos

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Первые морщины дают о себе знать уже после двадцати лет. Чаще всего они появляются из-за активной мимики, привычки хмуриться или щурится. С годами морщины становятся глубже. Сделать их менее заметными поможет нитевой лифтинг.
Малотравматическая процедура убирает возрастные недостатки кожи. Во время нее делают маленькие проколы на глубине 3-5 миллиметров под кожей, и вводятся в них нити. Они создают крепкий каркас, и удерживают мягкие ткани, придавая верхней части лица нужную упругость и выражение.
Технику введения и тип нитей подбирают под каждый случай индивидуально. Операция проводится под местной анестезией, поэтому не доставляет неприятных ощущений. В среднем она занимает до получаса. Больше информации здесь https://topcosmetics.ua/aptos-ru/.
Главный плюс процедуры – в ее естественном эффекте. За счет неглубокого введения нитей лицо почти не травмируется. Врачи используют специальные иглы или канюли. Ниты могут быть рассасывающимися или нерассасывающимися. Подбирают их в зависимости от особенностей внешности. Они сделаны по формуле, умножающей силу коллагена.
Нет никаких ограничений по возрасту или полу. Процедура не требует длительного восстановления. После нее пациент может сразу же вернуться к обычной жизни. Она не вызывает аллергии, и не отторгается организмом. Установка нитей безболезненна. Результат операции может продержаться 2-3 года – зависит от типа кожи.
Нити Aptos представлены в двух вариантах – Nano и Wire. Они устраняют межбровные складки, и имеют омолаживающий эффект. Деликатная малоинвазивная процедура помогает подтянуть ткани в области:
Показаниями для проведения операции являются складки в области краев бровей, уголков губ, лба, носогубных складок. Поддерживающий каркас, который они создают, не мешает мимическим выражениям. Процедура имеет накопительный эффект, усиливающийся спустя месяцы.
Нити делают из безопасного материала – капролака. Его широко применяют в медицине. Эффект после процедуры заметен сразу же. Определить вмешательство в кожу визуально сложно. Процедуру рекомендуют женщинам, достигшим 50 лет. Кроме нее, также полезно делать мезотерапию. Подробности тут https://topcosmetics.ua/pluryal-mesoline-ru/.
Введение нитей происходит в несколько этапов:
В ходе процедуры дерма насыщается полезными элементами, способствующими созданию новых капиллярных сеток. Кожа получает необходимое ей питание, ее вид улучшается.
Нити Aptos популярны во всем мире благодаря своей результативности, безопасности и гарантированному омолаживающему эффекту. Процедура имеет такие противопоказания:
В первую неделю после операции возможны местные реакции – боль, уплотнения, отеки. Сразу после введения нитей пациентам рекомендуют совершать минимум мимических движений, исключить массаж, ограничить посещения сауны и бани.
16:15: Преимущества нитей Aptos
14:01: Команда Зеленського не дозволить росіянам купувати українську землю
13:32: Мінус десять: Синоптик підготувала українців до різкого стрибка температури
13:05: У Росії історик-вбивця Соколов хотів вкоротити собі життя
12:25: Колишня «Міс Всесвіт Австралія» показала сенсаційну фігуру
11:50: Не дав солоденького: Зеленський розповів, як Тимошенко намагалась з ним домовитися
11:23: Озвучена сума штрафів за неправильне перевезення дітей
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