Преимущества нитей Aptos

zmxn 19 листопада 2019, 16:15

Первые морщины дают о себе знать уже после двадцати лет. Чаще всего они появляются из-за активной мимики, привычки хмуриться или щурится. С годами морщины становятся глубже. Сделать их менее заметными поможет нитевой лифтинг.

Кому показана процедура

Малотравматическая процедура убирает возрастные недостатки кожи. Во время нее делают маленькие проколы на глубине 3-5 миллиметров под кожей, и вводятся в них нити. Они создают крепкий каркас, и удерживают мягкие ткани, придавая верхней части лица нужную упругость и выражение.

Технику введения и тип нитей подбирают под каждый случай индивидуально. Операция проводится под местной анестезией, поэтому не доставляет неприятных ощущений. В среднем она занимает до получаса. Больше информации здесь https://topcosmetics.ua/aptos-ru/.

Главный плюс процедуры – в ее естественном эффекте. За счет неглубокого введения нитей лицо почти не травмируется. Врачи используют специальные иглы или канюли. Ниты могут быть рассасывающимися или нерассасывающимися. Подбирают их в зависимости от особенностей внешности. Они сделаны по формуле, умножающей силу коллагена.

Нет никаких ограничений по возрасту или полу. Процедура не требует длительного восстановления. После нее пациент может сразу же вернуться к обычной жизни. Она не вызывает аллергии, и не отторгается организмом. Установка нитей безболезненна. Результат операции может продержаться 2-3 года – зависит от типа кожи.

Нити Aptos представлены в двух вариантах – Nano и Wire. Они устраняют межбровные складки, и имеют омолаживающий эффект. Деликатная малоинвазивная процедура помогает подтянуть ткани в области:

шеи;

живота;

бедер;

груди;

зоны декольте.

Показаниями для проведения операции являются складки в области краев бровей, уголков губ, лба, носогубных складок. Поддерживающий каркас, который они создают, не мешает мимическим выражениям. Процедура имеет накопительный эффект, усиливающийся спустя месяцы.

Нити делают из безопасного материала – капролака. Его широко применяют в медицине. Эффект после процедуры заметен сразу же. Определить вмешательство в кожу визуально сложно. Процедуру рекомендуют женщинам, достигшим 50 лет. Кроме нее, также полезно делать мезотерапию. Подробности тут https://topcosmetics.ua/pluryal-mesoline-ru/.

Нюансы проведения процедуры и противопоказания к ней

Введение нитей происходит в несколько этапов:

Сначала врач изучает состояние здоровья пациента, выявляет степень птоза, тип кожи, планирует схему коррекции. На коже делается специальная разметка, которой врач руководствуется при введении нитей. Кожу предварительно обрабатывают антисептиком, делают местную анестезию. Нить вводится под кожу, фиксируется микронасечками за ткани. Кожа становится упругой, гладкой, глубокие морщины устраняются.

В ходе процедуры дерма насыщается полезными элементами, способствующими созданию новых капиллярных сеток. Кожа получает необходимое ей питание, ее вид улучшается.

Нити Aptos популярны во всем мире благодаря своей результативности, безопасности и гарантированному омолаживающему эффекту. Процедура имеет такие противопоказания:

хронические и психические заболевания;

беременность;

онко-заболевания;

воспаленная кожа;

инфекции;

болезни крови.

В первую неделю после операции возможны местные реакции – боль, уплотнения, отеки. Сразу после введения нитей пациентам рекомендуют совершать минимум мимических движений, исключить массаж, ограничить посещения сауны и бани.