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Команда Зеленського не дозволить росіянам купувати українську землю

Аня Мартинюк 19 листопада 2019, 14:01
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Команда Зеленського не дозволить росіянам купувати українську землю

Роман Лещенко запевнив, що українська земля дістанеться далеко не всім іноземцям. Росіяни не можуть на неї претендувати зі зрозумілих на те причин.

Новину передає «Преса України».

Уповноважений президента України з земельних питань Роман Лещенко зробив важливу заяву. За його словами, після того, як іноземці отримають зелене світло на покупку українських земель сільськогосподарського призначення, росіяни ж до списку бажаючих покупців внесені не будуть. Лещенко зауважив, що у разі виявлення таких угод, землю конфісковуватимуть.

«У законі буде чітко прописано, в перехідних положеннях, що питання про допуск іноземців (до покупки землі - ред.) тільки через всеукраїнський референдум. До цього моменту - ніяких іноземців. Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони ні при жодних обставин не будуть купувати землю», - пояснив він.

Лещенко додав, що засновниками українських компаній, яким дозволять скуповлювати землю, будуть лише українці без подвійного громадянства. Він також запевнив, що Володимир Зеленський винесе питання продажу землі на референдум.

 

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