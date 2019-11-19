Команда Зеленського не дозволить росіянам купувати українську землю

Аня Мартинюк 19 листопада 2019, 14:01

Роман Лещенко запевнив, що українська земля дістанеться далеко не всім іноземцям. Росіяни не можуть на неї претендувати зі зрозумілих на те причин.

Новину передає «Преса України».

Уповноважений президента України з земельних питань Роман Лещенко зробив важливу заяву. За його словами, після того, як іноземці отримають зелене світло на покупку українських земель сільськогосподарського призначення, росіяни ж до списку бажаючих покупців внесені не будуть. Лещенко зауважив, що у разі виявлення таких угод, землю конфісковуватимуть.

«У законі буде чітко прописано, в перехідних положеннях, що питання про допуск іноземців (до покупки землі - ред.) тільки через всеукраїнський референдум. До цього моменту - ніяких іноземців. Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони ні при жодних обставин не будуть купувати землю», - пояснив він.

Лещенко додав, що засновниками українських компаній, яким дозволять скуповлювати землю, будуть лише українці без подвійного громадянства. Він також запевнив, що Володимир Зеленський винесе питання продажу землі на референдум.