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Наталія Діденко закликала українців готуватись до значного похолодання. Стало відомо, де та коли стовпчики термометрів покажуть -10 градусів.
Новину передає «Преса України».
Завтра, 20 листопада, у західних областях, на Одещині та в Криму буде тепло. Зокрема, тут температура повітря прогріється до +10+15 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, на решті території буде холодніше, +2+8 градусів.
«Опадів якихось серйозних не передбачається. Проте наступає зараз такий важкий хмарний та вогкий період із туманами, мрякою та пронизливим холодом до кісток. Східний вітер почне розганятися до штормових поривів - обережно!» - розповіла вона.
Уже з 21 листопада жителі сходу та більшості центральних областей вночі можуть очікувати на -4-10 градусів.
14:01: Команда Зеленського не дозволить росіянам купувати українську землю
13:32: Мінус десять: Синоптик підготувала українців до різкого стрибка температури
13:05: У Росії історик-вбивця Соколов хотів вкоротити собі життя
12:25: Колишня «Міс Всесвіт Австралія» показала сенсаційну фігуру
11:50: Не дав солоденького: Зеленський розповів, як Тимошенко намагалась з ним домовитися
11:23: Озвучена сума штрафів за неправильне перевезення дітей
10:15: Дослідники придумали нову формулу для визначення віку собак
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