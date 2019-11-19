Мінус десять: Синоптик підготувала українців до різкого стрибка температури

Аня Мартинюк 19 листопада 2019, 13:32

Наталія Діденко закликала українців готуватись до значного похолодання. Стало відомо, де та коли стовпчики термометрів покажуть -10 градусів.

Новину передає «Преса України».

Завтра, 20 листопада, у західних областях, на Одещині та в Криму буде тепло. Зокрема, тут температура повітря прогріється до +10+15 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, на решті території буде холодніше, +2+8 градусів.

«Опадів якихось серйозних не передбачається. Проте наступає зараз такий важкий хмарний та вогкий період із туманами, мрякою та пронизливим холодом до кісток. Східний вітер почне розганятися до штормових поривів - обережно!» - розповіла вона.

Уже з 21 листопада жителі сходу та більшості центральних областей вночі можуть очікувати на -4-10 градусів.