У Росії історик-вбивця Соколов хотів вкоротити собі життя

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Резонансне вбивство в Росії. Історик Олег Соколов, який розстріляв та розчленував аспірантку, хотів вкоротити собі віку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що росіянин Олег Соколов, якого звинувачують у вбивстві та розчленуванні молодої аспірантки Анастасії Єщенко, намагався накласти на себе руки. За даними російських ЗМІ, про спробу вкоротити собі віку розповів адвокат обвинуваченого.
«Що стосується повідомлень в ЗМІ про спробу самогубства під час слідчих дій, дійсно такий епізод був. Він стався не під час слідчих дій, а в перерві між слідчими діями. (...) Спроба була вчасно припинена співробітниками МВС», - розповів адвокат.
Він наголосив, що дії Соколова для третіх осіб загрози не несли. Нагадаємо, 11 листопада суд арештував викладача Олега Соколова. 63-річний уже колишній історик вбив свою 24-річну співмешканку, вистливши в неї декілька разів. Після скоєного Соколов розчленував тіло та втопив рештки в річці Моці. У скоєному він зізнався.
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