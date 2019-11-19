Колишня «Міс Всесвіт Австралія» показала сенсаційну фігуру

Аня Мартинюк 19 листопада 2019, 12:25

25-річна Франческа Хунг поділилась новими знімками. Модель вирішила показати тіло у дуже звабливих комплектах білизни.

Новину передає «Преса України».

Колишня Міс Всесвіт Австралія Франческа Хунг показала неймовірне тіло у білизні. Так, вона долучилась до різдвяної кампанії Bras N Things.

25-річна модель дебютувала в рожево-червоному атласному комплекті. Ще два фото були зроблені у білому та червоному наборах білизни. Далеко не всім шанувальникам зірки сподобались фото.

«Є моделі й цікавіші. Чи то білизна не дуже, чи то модель не викликає емоцій», - прокоментували у соцмережах.

«Дівчина як дівчина. У Мережі уже так багато таких фото, що вони уже не хвилюють фантазію», - зазначила інтернет- спільнота.

«Доволі мило», - прокоментували шанувальники моделі.