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25-річна Франческа Хунг поділилась новими знімками. Модель вирішила показати тіло у дуже звабливих комплектах білизни.
Новину передає «Преса України».
Колишня Міс Всесвіт Австралія Франческа Хунг показала неймовірне тіло у білизні. Так, вона долучилась до різдвяної кампанії Bras N Things.
25-річна модель дебютувала в рожево-червоному атласному комплекті. Ще два фото були зроблені у білому та червоному наборах білизни. Далеко не всім шанувальникам зірки сподобались фото.
«Є моделі й цікавіші. Чи то білизна не дуже, чи то модель не викликає емоцій», - прокоментували у соцмережах.
«Дівчина як дівчина. У Мережі уже так багато таких фото, що вони уже не хвилюють фантазію», - зазначила інтернет- спільнота.
«Доволі мило», - прокоментували шанувальники моделі.
12:25: Колишня «Міс Всесвіт Австралія» показала сенсаційну фігуру
11:50: Не дав солоденького: Зеленський розповів, як Тимошенко намагалась з ним домовитися
11:23: Озвучена сума штрафів за неправильне перевезення дітей
10:15: Дослідники придумали нову формулу для визначення віку собак
09:43: На Хмельниччині чиновник волік собаку за машиною (ВІДЕО) 18+
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