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Не дав солоденького: Зеленський розповів, як Тимошенко намагалась з ним домовитися

Аня Мартинюк 19 листопада 2019, 11:50
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Не дав солоденького: Зеленський розповів, як Тимошенко намагалась з ним домовитися

Володимир Зеленський розкрив деталі пропозиції від Юлії Тимошенко поставити її людей на важливі посади. Лідер країни наголосив, що у «солоденькому» вирішив їй відмовити.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський залишив повідомлення на своєму Telegram-каналі. Так, він присвятив його голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. За словами Зеленського, політик хотіла заповнити «солодкі місця» своїми людьми.

«Є дуже давня українська традиція. Раз в 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до діючого Президента, імітуючи турботу про народ. Вчора подивився "Свободу слова" на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які «принесуть інвестиції», - зазначив Зеленський.

Він пояснив, що вона дійсно пропонувала своїх людей, натомість обіцяючи протягом року голосувати за всі закони разом з президентською фракцією «Слуга народу» у ВРУ.

«Звичайно, ми відмовили. Адже епоха договорняків закінчилася назавжди. Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького», - іронічно зазначив український лідер.

 

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