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Володимир Зеленський розкрив деталі пропозиції від Юлії Тимошенко поставити її людей на важливі посади. Лідер країни наголосив, що у «солоденькому» вирішив їй відмовити.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський залишив повідомлення на своєму Telegram-каналі. Так, він присвятив його голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. За словами Зеленського, політик хотіла заповнити «солодкі місця» своїми людьми.
«Є дуже давня українська традиція. Раз в 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до діючого Президента, імітуючи турботу про народ. Вчора подивився "Свободу слова" на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які «принесуть інвестиції», - зазначив Зеленський.
Він пояснив, що вона дійсно пропонувала своїх людей, натомість обіцяючи протягом року голосувати за всі закони разом з президентською фракцією «Слуга народу» у ВРУ.
«Звичайно, ми відмовили. Адже епоха договорняків закінчилася назавжди. Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького», - іронічно зазначив український лідер.
12:25: Колишня «Міс Всесвіт Австралія» показала сенсаційну фігуру
11:50: Не дав солоденького: Зеленський розповів, як Тимошенко намагалась з ним домовитися
11:23: Озвучена сума штрафів за неправильне перевезення дітей
10:15: Дослідники придумали нову формулу для визначення віку собак
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