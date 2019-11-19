Озвучена сума штрафів за неправильне перевезення дітей

Аня Мартинюк 19 листопада 2019, 11:23

Стало відомо, скільки платитимуть українські водії за порушення правил перевезення дітей.

Новину передає «Преса України».

В офіційній газеті ВРУ «Голос України» було опубліковано закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей». У документі зазначено, що водії можуть очікувати на адмінвідповідальність за порушення правил перевезення дітей, які не досягли 12 річного віку або мають зріст менше 145 см.

«Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше як 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, – у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей у темну пору доби», - зазначили журналісти.

Згідно до закону, штраф за правопорушення сягне 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто 510 гривень. За повторне правопорушення – 850 гривень.

Як відомо, закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.