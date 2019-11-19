Політолог нагадав про гнилу натуру порохолюбів

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Олександр Кочетков заявив, що прихильники одіозного Петра Порошенка не міняються і навіть будучи на стороні Володимира Зеленського вони думають лише про власну вигоду.
Новину передає «Преса України».
Український політолог Олександр Кочетков заявив, що він проти порохолюбів при владі. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що ця категорія людей має певні властивості. За його словами, порохолюби – лицеміри.
«Вони готові активно підтримувати владу, свідомо не звертаючи уваги на очевидні прорахунки і невідповідності декларованого що відбувається. Тобто, цим людям властиво лицемірство, але не побутовий, яким всі ми часом грішні, а цинічне й агресивне», - розповів він.
Крім того, як зазначив політолог, підтримкою влади порохолюби націлені отримати власні вигоди.
«Збагачення, кар'єру, безкарність і т.д. Прикладів подібного предостатньо. Своєю формули життєвого успіху порохолюби не стануть змінювати, навіть перейшовши від старої до нової влади», - підкреслив Кочетков.
Підсумовуючи він наголосив, що Володимиру Зеленському не вдасться реалізувати навіть частину своїх намірів при таких кадрах на керівних постах. Нагадаємо, раніше Кочетков заявляв, що Давид Арахамія є яскравим представником порохолюбів.
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