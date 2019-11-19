Дослідники придумали нову формулу для визначення віку собак

Аня Мартинюк 19 листопада 2019, 10:15

Раніше люди вірили, що рік життя собаки рівний семи людським рокам. Тепер вчені стверджують, що формула значно складніше.

Новину передає «Преса України».

Каліфорнійські дослідники на чолі з генетиком Тіною Ванг дійшли до висновку, що перевести вік собаки в людські роки набагато складніше. За їх словами, вони змогли побачити зв’язок між ДНК-годинниками людини та собак, щоб створити формулу, яка може бути використана для переведення віку собаки у «людські роки».

«Важливо пам’ятати, що формула не може бути універсальною для всіх собак. Є породи великого розміру, а є низькорослі. Є такі, що живуть довго й такі, що – ні. Деякі собаки досягають зрілості повільніше», - зауважила Ванг.

«Людський вік = вік собаки x 16 +31. Використовуючи епігенетику і фізіологію ми встановили, що семитижневе щеня по всіх вікових характеристик відповідає дитині 9 місяців», - додали вчені.