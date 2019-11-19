Дослідники придумали нову формулу для визначення віку собак

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Раніше люди вірили, що рік життя собаки рівний семи людським рокам. Тепер вчені стверджують, що формула значно складніше.
Новину передає «Преса України».
Каліфорнійські дослідники на чолі з генетиком Тіною Ванг дійшли до висновку, що перевести вік собаки в людські роки набагато складніше. За їх словами, вони змогли побачити зв’язок між ДНК-годинниками людини та собак, щоб створити формулу, яка може бути використана для переведення віку собаки у «людські роки».
«Важливо пам’ятати, що формула не може бути універсальною для всіх собак. Є породи великого розміру, а є низькорослі. Є такі, що живуть довго й такі, що – ні. Деякі собаки досягають зрілості повільніше», - зауважила Ванг.
«Людський вік = вік собаки x 16 +31. Використовуючи епігенетику і фізіологію ми встановили, що семитижневе щеня по всіх вікових характеристик відповідає дитині 9 місяців», - додали вчені.
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