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Дослідники придумали нову формулу для визначення віку собак

Аня Мартинюк 19 листопада 2019, 10:15
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Дослідники придумали нову формулу для визначення віку собак

Раніше люди вірили, що рік життя собаки рівний семи людським рокам. Тепер вчені стверджують, що формула значно складніше.

Новину передає «Преса України».

Каліфорнійські дослідники на чолі з генетиком Тіною Ванг дійшли до висновку, що перевести вік собаки в людські роки набагато складніше. За їх словами, вони змогли побачити зв’язок між ДНК-годинниками людини та собак, щоб створити формулу, яка може бути використана для переведення віку собаки у «людські роки».

«Важливо пам’ятати, що формула не може бути універсальною для всіх собак. Є породи великого розміру, а є низькорослі. Є такі, що живуть довго й такі, що – ні. Деякі собаки досягають зрілості повільніше», - зауважила Ванг.

«Людський вік = вік собаки x 16 +31. Використовуючи епігенетику і фізіологію ми встановили, що семитижневе щеня по всіх вікових характеристик відповідає дитині 9 місяців», - додали вчені.

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