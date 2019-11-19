На Хмельниччині чиновник волік собаку за машиною (ВІДЕО) 18+

Аня Мартинюк 19 листопада 2019, 09:43

Українців обурив вчинок живодера Володимира Байдича. Чоловік вирішив провчити пса, прив’язавши його до автомобіля.

Новину передає «Преса України».

На Хмельниччині поблизу села Кузьмин в Красилівському районі директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич показав свою темну сторону. Чоловік прив’язав пса до автомобіля та проволік його півтора кілометра.

В результаті тварина «стерла» ноги до крові. Про інцидент розповіли волонтери організації «Врятуй життя». За попередніми даними, інцидент мав місце 17 листопада.

Відомо, що про вчинок чиновника розповів військовослужбовець, який став свідком події та викликав правоохоронців. Живодер в свою чергу розповів, що вирішив покарати тварину, адже вона покусала його матір.

На щастя, тварина вижила, нею зайнялися ветеринари та волонтери. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 290 ККУ. За скоєне зловмисник може бути арештований на строк до 6 місяців або отримати обмеження волі на строк до 3 років. Інтернет-спільнота продовжує активно коментувати подію, засуджуючи живодера.