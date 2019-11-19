На Хмельниччині чиновник волік собаку за машиною (ВІДЕО) 18+ 09:43
Поклонська закликала не сприймати слова Собчак про Крим серйозно 10:51
Маловідоме українське видання порахувало гроші Дубінського та редакторів CNN 08:59
Шаніна Шейк продемонструвала фігуру у «сумо-купальнику» 08:20
Виключення порохолюба-перебіжчика Арахамії з глав «слуги» буде правильним рішенням – політолог 07:11
Роздвоєння особистості: Тимошенко нагадали про її бажання продати землю іноземцям 06:34
Виключена зі «Слуги народу» Скороход може бути підібрана новоспеченою опозиційною партією 14:06
Переплутала стайню з ВРУ: У Мережі посміялись з Королевської 08:48
Апокаліптична повінь у Венеції змусила італійську владу оголосити надзвичайний стан 07:36
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Українців обурив вчинок живодера Володимира Байдича. Чоловік вирішив провчити пса, прив’язавши його до автомобіля.
Новину передає «Преса України».
На Хмельниччині поблизу села Кузьмин в Красилівському районі директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич показав свою темну сторону. Чоловік прив’язав пса до автомобіля та проволік його півтора кілометра.
В результаті тварина «стерла» ноги до крові. Про інцидент розповіли волонтери організації «Врятуй життя». За попередніми даними, інцидент мав місце 17 листопада.
Відомо, що про вчинок чиновника розповів військовослужбовець, який став свідком події та викликав правоохоронців. Живодер в свою чергу розповів, що вирішив покарати тварину, адже вона покусала його матір.
На щастя, тварина вижила, нею зайнялися ветеринари та волонтери. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 290 ККУ. За скоєне зловмисник може бути арештований на строк до 6 місяців або отримати обмеження волі на строк до 3 років. Інтернет-спільнота продовжує активно коментувати подію, засуджуючи живодера.
09:43: На Хмельниччині чиновник волік собаку за машиною (ВІДЕО) 18+
10:51: Поклонська закликала не сприймати слова Собчак про Крим серйозно
08:59: Маловідоме українське видання порахувало гроші Дубінського та редакторів CNN
08:20: Шаніна Шейк продемонструвала фігуру у «сумо-купальнику»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.