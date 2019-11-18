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У столиці увіковічнили у бронзі «Київський лист»

Аня Мартинюк 18 листопада 2019, 12:06
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У столиці увіковічнили у бронзі «Київський лист»

23-тій мініпам’ятник з’явився у Києві. Так, черговим символом столиці став «Київський лист».

Новину передає «Преса України». 

Столичний гід Юлія Бевзенко відкрила 23 мініскульптурку свого проекту «Шукай!». Так, на цей раз у бронзі увіковічнили «Київський лист». Це рекомендаційний лист, виданий Мар Яакову бен Хануці хозарською юдейською громадою Києва. 

«На думку першовідкривачів, даний лист є найдревнішим автентичним документом, написаним на території Київської Русі і може датуватися 10 ст. н.е. Документ містить першу згадку про Київ у формі Qiyyōb (іврит קייב‎)», - зазначила Бевзенко.

Знайти скульптурку жителі та гості Києва можуть на стіні Центральної синагоги на Шота Руставелі, 13. Скульптором виступив Юрій Білявський. 

Нагадаємо, мета проекту – представити мінісимволи Києва.

 

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