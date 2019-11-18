Тиждень в Україні буде холодним - синоптик

Аня Мартинюк 18 листопада 2019, 11:31

Наталія Діденко попередила, що в Україні стане дещо холодніше. Тим не менше, на опади поки рано очікувати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 листопада, синоптик Наталія Діденко розповіла, що найближчої ночі в Україні стовпчики термометрів покажуть від -4 до +4 градусів. Денна температура повітря тим часом коливатиметься в межах +3+10 градусів.

«Тепліше буде в Криму, на південному заході (Одещина) та в західних областях: вночі +3+8 градусів, вдень +11+14 градусів, на Закарпатті до +16 градусів», - зазначила вона.

За прогнозом синоптика, дощі малоймовірні, однак можлива мряка.

«У Києві у вівторок опади малоймовірні, листопадова туманна похмурість нависне над столицею. Температура повітря вночі +1+4, на околицях 0-2 градуси морозу, вдень +5+7 градусів», - уточнила Діденко.

Вона також зазначила, що протягом тижня температура повітря знижуватиметься. Сильні вітри очікуються 20-21 листопада.