Поклонська закликала не сприймати слова Собчак про Крим серйозно

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Наталія Поклонська відреагувала на слова Ксенії Собчак про те, що Крим повинен повернутись до України. За її словами, карати за це телеведучу не варто.
Новину передає «Преса України».
Колишній прокурор Криму, а нині депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що у словах телеведучої Ксенії Собчак про Крим не було екстремізму. За її словами, Собчак не закликала до злочинів, тому не варто приділяти інциденту увагу.
Нагадаємо, раніше генпрокуратура РФ направила на психолого-лінгвістичну експертизу висловлювання Собчак, яке було зроблено під час інтерв'ю українській радіостанції «Новий час» ще у вересні.
Собчак заявляла, що Крим має повернутись Україні.
«Це її думка. Закликів до порушення територіальної цілісності там не було, наскільки мені відомо», - прокоментувала Поклонська.
Остання додала, що Собчак просто таким чином намагається нагадати про своє ім'я.
«Подібні заяви можна порівняти з телешоу «Дом 2», тобто серйозно до них відноситься не варто», - завершила прихильниця Путіна.
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