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Софія Ротару поїде в Москву за чималим гонораром

Аня Мартинюк 18 листопада 2019, 10:10
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Софія Ротару поїде в Москву за чималим гонораром

Софія Ротару готується до «новорічних жнив». Уже традиційно співачка розважатиме російську публіку. 

Новину передає «Преса України». 

Стало відомо, що Герой України Софія Ротару збирається до Москви для зйомок шоу музичної премії «Пісня року» та на фестиваль «Легенди ретро FM». З даними видання «Комсомольська правда», у «Пісні року» Ротару візьме участь 7 грудня.

Крім того, популярна співачка може взяти участь у новорічних корпоративах. За даними журналістів, за один концерт Ротару отримує від 50 до 60 тисяч доларів.

«Зараз вона вивчає відразу кілька пропозицій», - відзначили ЗМІ.

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