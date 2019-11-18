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«Іранський Халк» спробує себе в якості актора

Аня Мартинюк 18 листопада 2019, 09:33
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«Іранський Халк» спробує себе в якості актора

Відомий культурист Саджад Гарібі  заявив, що спробує дебютувати на кіноекранах. Стало відомо, в якому фільмі зіграє «Персидський геркулес».

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 листопада, стало відомо, що іранський бодібілдер Саджад Гарібі , якого також називають «Іранський Халк» та «Персидський геркулес», зібрався підкоряти серця кіноглядачів. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що вперше спробує себе в якості актора у стрічці «Бути зіркою» іранського режисера Мостафи Хашемзехі.

Відомо, що Саджад Гарібі зіграє у комедії-бойовику поліцейського Зехі.

«Цей фільм продовжує проливати світло на те, як жадібність та ревнощі заважають досягти успіху і зробити так, щоб людина була зіркою», - розповів Саджад Гарібі .

У фільмі з'явиться чимало іранських зірок, і, як очікується, він досяг світового успіху саме завдяки «Халку».

 

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