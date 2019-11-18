Маловідоме українське видання порахувало гроші Дубінського та редакторів CNN

Аня Мартинюк 18 листопада 2019, 08:59

Видання «Букви» вкотре присвятило статтю чи не найбільшому «корупціонеру» в Україні Олександру Дубінському. Молоді журналісти вирішили нагадати про те, що нардеп заробив більше, ніж журналісти в США.

Новину передає «Преса України».

Інтернет-видання «Букви» вирішило провести паралель між нещодавньою статтею Bloomberg та розслідуванням Bihus.info. Як відомо, Bloomberg випуслило статтю про те, що американські журналісти New York Times, Buzz Feed, Wall Street Journal, CNN, Vice і Conde Nast почали ділитися даними про розмір своїх зарплат, щоб справедливо просити надбавки.

Журналісти Bihus.info не так давно вирішили зібрати на депутата «Слуги народу» Олександра Дубінського «компромат». Мова йде про так зване розсекречення кількості будинків, квартир та автомобілів сім’ї політика, який заробив статки до того, як став депутатом ВРУ.

«Дубинський крутіше редакторів CNN і NYT: їм потрібно працювати 20 років, щоб досягти його багатства», - відзначило в свою чергу видання «Букви», відоме своєю однозначною політикою до президентської партії.

Як зазначається, заступник редактора New York Times заробляє 145 тис. доларів на рік, а редактор CNN - 110 тис. доларів плюс бонуси. Тим часом у Олександра Дубінського уже є 24 квартири, 70 соток землі, 17 автомобілів, 2 будинки, що оцінено в близько 2,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше Олександр Дубінський заявляв, що все було зароблено чесно і навіть більше – усі податки до казни він заплатив. Розслідування Bihus.info він назвав замовним.