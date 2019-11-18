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Шаніна Шейк продемонструвала фігуру у «сумо-купальнику»

Аня Мартинюк 18 листопада 2019, 08:20
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Шаніна Шейк продемонструвала фігуру у «сумо-купальнику»

Відома модель Шаніна Шейк була помічена на дівочому вечері у Сент-Барті. Знаменитість показала фігуру у чорному купальнику.

Новину передає «Преса України». 

28-річна модель Victoria's Secret Шаніна Шейк продемонструвала свою фігуру у мініатюрному купальнику чорного кольору з високою посадкою бікіні. Вона насолоджувалась відпочинком під час передвесільної вечірки моделі Девони Віндзора у Сент-Барті.

«Шаніна Шейк вкотре справила враження ультра-гламурної красуні. Вона неймовірна», - відзначили у Мережі.

«Бікіні у стилі сумо не найсексуальніше, що є на цьому світі, однак Шаніна красуня», - відзначили шанувальники зірки.

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