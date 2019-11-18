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Відома модель Шаніна Шейк була помічена на дівочому вечері у Сент-Барті. Знаменитість показала фігуру у чорному купальнику.
Новину передає «Преса України».
28-річна модель Victoria's Secret Шаніна Шейк продемонструвала свою фігуру у мініатюрному купальнику чорного кольору з високою посадкою бікіні. Вона насолоджувалась відпочинком під час передвесільної вечірки моделі Девони Віндзора у Сент-Барті.
«Шаніна Шейк вкотре справила враження ультра-гламурної красуні. Вона неймовірна», - відзначили у Мережі.
«Бікіні у стилі сумо не найсексуальніше, що є на цьому світі, однак Шаніна красуня», - відзначили шанувальники зірки.
08:59: Маловідоме українське видання порахувало гроші Дубінського та редакторів CNN
08:20: Шаніна Шейк продемонструвала фігуру у «сумо-купальнику»
07:11: Виключення порохолюба-перебіжчика Арахамії з глав «слуги» буде правильним рішенням – політолог
06:34: Роздвоєння особистості: Тимошенко нагадали про її бажання продати землю іноземцям
14:06: Виключена зі «Слуги народу» Скороход може бути підібрана новоспеченою опозиційною партією
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