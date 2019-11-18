У Києві в залі ігрових автоматів підрізали хлопця

Аня Мартинюк 18 листопада 2019, 07:47

У столичному МАФі, облаштованому для азартних онлайн автоматів, напали на відвідувача. Він отримав поранення, в результаті втратив багато крові.

Новину передає «Преса України».

За даними «Київ оперативний», вчора, 17 листопада, близько 21:00 на вулиці Галицькій, 13, Київ, сталась різанина. У МАФі з ігровими автоматами стався напад на відвідувача.

«Потерпілий отримав проникаюче артеріальне поранення у ногу. На жаль, втратив багато крові та був терміново госпіталізований. На місці працюють криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та кінологи», - відзначили представники спільноти.

За словами очевидців, потерпілий грав на автоматах, а згодом упав. У цей момент з закладу хтось вийшов.

Інтернет-спільнота зауважила, що у закладі є камери спостереження, тому можна вичислити зловмисника. Представники спільноти «Київ оперативний» зазначили, що камер МАФ не мав.

«Київ Оперативний, неправда, є камери і багато. Персонал моніторять і за кожне порушення великі штрафи», - відзначили у Мережі.

«Ось таке воно лото Авакова», - додали у коментарях.