У Києві в залі ігрових автоматів підрізали хлопця

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У столичному МАФі, облаштованому для азартних онлайн автоматів, напали на відвідувача. Він отримав поранення, в результаті втратив багато крові.
Новину передає «Преса України».
За даними «Київ оперативний», вчора, 17 листопада, близько 21:00 на вулиці Галицькій, 13, Київ, сталась різанина. У МАФі з ігровими автоматами стався напад на відвідувача.
«Потерпілий отримав проникаюче артеріальне поранення у ногу. На жаль, втратив багато крові та був терміново госпіталізований. На місці працюють криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та кінологи», - відзначили представники спільноти.
За словами очевидців, потерпілий грав на автоматах, а згодом упав. У цей момент з закладу хтось вийшов.
Інтернет-спільнота зауважила, що у закладі є камери спостереження, тому можна вичислити зловмисника. Представники спільноти «Київ оперативний» зазначили, що камер МАФ не мав.
«Київ Оперативний, неправда, є камери і багато. Персонал моніторять і за кожне порушення великі штрафи», - відзначили у Мережі.
«Ось таке воно лото Авакова», - додали у коментарях.
07:11: Виключення порохолюба-перебіжчика Арахамії з глав «слуги» буде правильним рішенням – політолог
06:34: Роздвоєння особистості: Тимошенко нагадали про її бажання продати землю іноземцям
14:06: Виключена зі «Слуги народу» Скороход може бути підібрана новоспеченою опозиційною партією
08:48: Переплутала стайню з ВРУ: У Мережі посміялись з Королевської
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