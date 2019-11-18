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Відомий український політолог Олександр Кочетков нагадав, що Давид Арахамія є колишнім прихильником Петра Порошенка. Крім того, голова «Слуги народу» має темне минуле та темні плани на майбутнє.
Новину передає «Преса України».
Політолог Олександр Кочетков зазначив, що у президентській фракції «Слуга наоду», ймовірно, зріють зміни. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що наразі Давида Арахамію звинувачують в наявність другого - американського – громадянства.
«Хоча за нинішніми мірками це вже не гріх, а предмет заздрості», - зазначив політолог.
Кочетков додав, що серйознішим є звинувачення у тому, що Арахамія нібито лобіює повернення в бізнес перефарбованого концерну ЄДАПС.
«Хто не знає, ЄДАПС - це така потужна і каламутна структура, яка займається виготовлення документів з голографічним і іншої захистом. Свого часу ЄДАПС працював під «дахом» керівництва МВС, друкував паспорта, водійські посвідчення, всякі бланки суворої звітності, акцизних марок та інше. Заробляв мільярди гривень і справно відстібав «даху», - нагадав політолог.
За словами Кочеткова, викид компромату свідчить про те, що арахамія дістав багатьох.
«Давида можна було призначати головою фракції хоча б тому, що він порохолюб-перебіжчик, а порохолюби колишніми не бувають. Але поки викинутий компромат - лише випуск пари. А ось якщо почнуть писати, що Давид Арахамія співпрацює з Ігорем Коломойським, то це буде значить, що його з глав фракції вирішили прибрати», - зазначив він.
На думку Кочеткова, рішення буде правильним, однак запізнілим.
07:11: Виключення порохолюба-перебіжчика Арахамії з глав «слуги» буде правильним рішенням – політолог
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