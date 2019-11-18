Роздвоєння особистості: Тимошенко нагадали про її бажання продати землю іноземцям

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Український журналіст нагадав, з якою позицією щодо ринку землі виступала Юлія Тимошенко у 2008 році. Так, вона сама хотіла продати землю іноземцям.
Новину передає «Преса України».
Український журналіст Євген Куксін нагадав, що у 2008 році Юлія Тимошенко, яка наразі активно виступає проти ринку землі, сама жадала її продати. На своїй сторінці у соцмережі Куксін представив законопроект Тимошенко номер 2143 про «Ринок земель».
«І що ми там бачимо? Чорним по білому перелік суб’єктів учасників ринку, серед яких:
іноземні громадяни та особи без громадянства;
іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;
іноземні держави.
У мене все», - написав він.
Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко заявила, що її партія «Батьківщина» йде в опозицію через підтримку владою земельної реформи.
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