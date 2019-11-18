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Роздвоєння особистості: Тимошенко нагадали про її бажання продати землю іноземцям

Аня Мартинюк 18 листопада 2019, 06:34
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Роздвоєння особистості: Тимошенко нагадали про її бажання продати землю іноземцям

Український журналіст нагадав, з якою позицією щодо ринку землі виступала Юлія Тимошенко у 2008 році. Так, вона сама хотіла продати землю іноземцям.

Новину передає «Преса України».

Український журналіст Євген Куксін нагадав, що у 2008 році Юлія Тимошенко, яка наразі активно виступає проти ринку землі, сама жадала її продати. На своїй сторінці у соцмережі Куксін представив законопроект Тимошенко номер 2143 про «Ринок земель».

«І що ми там бачимо? Чорним по білому перелік суб’єктів учасників ринку, серед яких:

іноземні громадяни та особи без громадянства;

іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;

іноземні держави.

У мене все», - написав він.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко заявила, що її партія «Батьківщина» йде в опозицію через підтримку владою земельної реформи.

 

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