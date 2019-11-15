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Виключена зі «Слуги народу» Скороход може бути підібрана новоспеченою опозиційною партією

Аня Мартинюк 15 листопада 2019, 14:06
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Виключена зі «Слуги народу» Скороход може бути підібрана новоспеченою опозиційною партією

Давид Арахамія розповів, яка політсила готова забрати до себе «ексслугу народу» Ганну Скороход.

Новину передає «Преса України».

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що виключена з політсили Ганну Скороход може знову вийти на роботу у ВРУ. Однак уже в іншій фракції. Спілкуючись з журналістами він зазначив, що це може бути партія «Батьківщина», яка не так давно заявила, що йде в опозицію через рішення влади провести реформу землі.

«Давайте я зроблю прогноз, де опиниться пані Скороход за тиждень. В якій фракції…можу закластися…Батьківщина. Вони вчора уже пропонували трансфер – «давайте нам її картку», - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, зі «Слуги народу» виключили Ганну Скороход та Антона Полякова. Останні заявили, що будуть позафракційними.

 

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