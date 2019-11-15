Виключена зі «Слуги народу» Скороход може бути підібрана новоспеченою опозиційною партією

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Давид Арахамія розповів, яка політсила готова забрати до себе «ексслугу народу» Ганну Скороход.
Новину передає «Преса України».
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що виключена з політсили Ганну Скороход може знову вийти на роботу у ВРУ. Однак уже в іншій фракції. Спілкуючись з журналістами він зазначив, що це може бути партія «Батьківщина», яка не так давно заявила, що йде в опозицію через рішення влади провести реформу землі.
«Давайте я зроблю прогноз, де опиниться пані Скороход за тиждень. В якій фракції…можу закластися…Батьківщина. Вони вчора уже пропонували трансфер – «давайте нам її картку», - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, зі «Слуги народу» виключили Ганну Скороход та Антона Полякова. Останні заявили, що будуть позафракційними.
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