Виключена зі «Слуги народу» Скороход може бути підібрана новоспеченою опозиційною партією

Аня Мартинюк 15 листопада 2019, 14:06

Давид Арахамія розповів, яка політсила готова забрати до себе «ексслугу народу» Ганну Скороход.

Новину передає «Преса України».

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що виключена з політсили Ганну Скороход може знову вийти на роботу у ВРУ. Однак уже в іншій фракції. Спілкуючись з журналістами він зазначив, що це може бути партія «Батьківщина», яка не так давно заявила, що йде в опозицію через рішення влади провести реформу землі.

«Давайте я зроблю прогноз, де опиниться пані Скороход за тиждень. В якій фракції…можу закластися…Батьківщина. Вони вчора уже пропонували трансфер – «давайте нам її картку», - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, зі «Слуги народу» виключили Ганну Скороход та Антона Полякова. Останні заявили, що будуть позафракційними.