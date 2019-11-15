На українців чекають приємні безопадні вихідні

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Наталія Діденко попередила, що на вихідних в Україні опадів не очікується, а стовпчики термометрів покажуть приємні +12+15 градусів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 листопада, український синоптик Наталія Діденко розповіла, якими будуть вихідні в Україні. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що 16 та 17 листопада в Україні опадів не передбачається. За її прогнозом, стовпчики термометрів покажуть +7+12 градусів, на Заході та Півдні +10+15 градусів, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях місцями +15+17 градусів.
«Антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше: +2+7 градусів, а на Сході, у Дніпрі та районах, на Полтавщині вже й трохи підморозить, близько нуля», - розповіла вона.
Кияни тим часом можуть розраховувати на +3+5 градусів вночі та +8+11 градусів вдень. Також Діденко порадила не забувати про тумани.
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