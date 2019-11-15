Каньє Вест представив кросівки з водоростей

Аня Мартинюк 15 листопада 2019, 13:17

Відомий американський репер Каньє Вест представив нову модель кросівок. Стало відомо, чим особливе його взуття.

Новину передає «Преса України».

Американський реп-виконавець Каньє Вест предствив екологічні кросівки, виконані з пінопласту, зробленого з водоростей. Так, новинку він представив на фестивалі інновацій. Стівен Сміт, головний дизайнер компанії Веста Yeezy, зазначив, що це лише початок майбутнього.

Прототип кросівок був створений в Атланті з комбінації етилен-вінілацетату на основі нафти та піни, виготовленої з водоростей. Вест повідомив присутнім, що нова штаб-квартира Yeezy в Коді, штат Вайомінг, матиме гідропонну ферму, де компанія зможе вирощувати власні водорості.

«Ми будемо займатися землеробством і збиратимемо насіння для підошви», - додав репер.

Очікується, що новітнє взуття від Каньє Веста стане доступним у 2020 році.

«Екологічно чисті кросівки будуть доступні на початку 2020 року за 75 доларів», - уточнив він.