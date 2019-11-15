Каньє Вест представив кросівки з водоростей

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Відомий американський репер Каньє Вест представив нову модель кросівок. Стало відомо, чим особливе його взуття.
Новину передає «Преса України».
Американський реп-виконавець Каньє Вест предствив екологічні кросівки, виконані з пінопласту, зробленого з водоростей. Так, новинку він представив на фестивалі інновацій. Стівен Сміт, головний дизайнер компанії Веста Yeezy, зазначив, що це лише початок майбутнього.
Прототип кросівок був створений в Атланті з комбінації етилен-вінілацетату на основі нафти та піни, виготовленої з водоростей. Вест повідомив присутнім, що нова штаб-квартира Yeezy в Коді, штат Вайомінг, матиме гідропонну ферму, де компанія зможе вирощувати власні водорості.
«Ми будемо займатися землеробством і збиратимемо насіння для підошви», - додав репер.
Очікується, що новітнє взуття від Каньє Веста стане доступним у 2020 році.
«Екологічно чисті кросівки будуть доступні на початку 2020 року за 75 доларів», - уточнив він.
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